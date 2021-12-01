583 класса закрыли на карантин по ОРВИ в Челябинской области

Заболеваемость пошла вверх на второй неделе после каникул

В Челябинской области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников. Целые классы, а порой и школы уходят на карантин. Но пока число заболевших не превышает аналогичных показателей прошлого года, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«На карантин по ОРВИ на территории области сейчас закрыты 583 класса в 129 школах. Также полностью закрыты десять небольших школ в Варненском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Троицком, Аргаяшском районе и в городе Златоусте», — говорит пресс-секретарь Минобра области Светлана Платонова.

В самом Челябинске, по данным города, сейчас не учатся 114 классов в 36 школах.

«Такая ситуация повторяется каждый год. Заболеваемость начинает расти после выхода с осенних каникул. Первую неделю дети еще держатся, а потом заболеваемость идет в рост. В этом году подъем ОРВИ также можно связать с довольно теплой и слякотной погодой. В такое время вирусы распространяются еще легче», — замечает Светлана Платонова.

Пока количество заболевших и количество закрытых классов не превышает аналогичные показатели прошлого года.

Напомним, на карантин школьников отправляют, когда в классе отсутствуют более 20% учащихся.

