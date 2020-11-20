В Татарстане от коронавирусных осложнений скончался митрополит Феофан

На протяжении трёх лет он возглавлял Челябинскую митрополию.

Скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. На протяжении трёх лет, с 2011 по 2014 год, он возглавлял Челябинскую митрополию. О кончине Феонфана сегодня, 20 ноября, «Первому областному» сообщили в пресс-службе Казанской епархии.



«Преставился ко Господу митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. 20 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана»,— добавили представители Татарстанской митрополии.

Митрополит Феофан родился 21 мая 1947 года в Дмитриеве Курской области в рабочей семье. После средней школы он прошёл службу в рядах Советской армии. Свою жизнь с церковью Феофан связал в 1969 году. В 1973 был принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры. В мае 2003 года Феофан был назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру, а в феврале 2008-го возведен в сан архиепископа. С 2011 по 2014 год Феофан возглавлял Челябинскую и Златоустовскую кафедру, а затем — Челябинскую митрополию. 1 августа 2012 года он был возведен в сан митрополита. Главой Татарстанской митрополии его назначили в 2015 году.

Помимо прочего, Феофан был награждён церковными и государственными наградами. В числе последних — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», орден Дружбы и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.