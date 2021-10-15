Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID‑19

Методичку уже направили в регионы

Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Отмечается, что тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных.

Специалисты Минздрава в рекомендациях разъясняют возможности взаимозаменяемости лекарств в схемах лечения. Также они обновили разделы, касающиеся использования моноклональных антител. Это высокоэффективные противовирусные препараты, применение которых у пациентов с риском тяжелого течения заболевания позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе.

Изменения коснулись и схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе — это позволяет в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.

Новую версию рекомендаций уже направили в регионы для применения в клинической практике.

Между тем челябинский пульмонолог рассказал о непредсказуемости новых штаммов коронавируса. И объяснил, почему вакцина лучше приобретенного во время болезни иммунитета. Кстати, самыми уязвимыми для ковида все еще остаются пожилые южноуральцы в возрасте 60+.