Медсестра ЧОКБ погибла от коронавируса

Женщина работала в здравоохранении более 30 лет.

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В Челябинской области от коронавируса погиб ещё один медицинский работник, Жертвой инфекции стала медсестра областной больницы. Женщина работала в системе здравоохранения более 30 лет, рассказал «Первому областному» в пресс-службе минздрава.



«В системе здравоохранения она проработала свыше 30 лет. В 2012 году была переведена в отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи, где работала до последнего времени»,— рассказали сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Министерство здравоохранения Челябинской области выразило соболезнования семье и близким. Отмечается, что женщину характеризуют которую вспоминают как грамотного, отзывчивого и очень мудрого специалиста.

Отметим, что на прошлой неделе от коронавируса погиб врач-реаниматолог первой городской больницы Челябинска Виктор Шевченко. Именно COVID-19 в качестве причины гибели назвал его коллега, уролог областного перенатального центра Александр Зель.