61-летняя пенсионерка скончалась от коронавируса в Челябинской области

Более 13 000 южноуральцев заразились коронавирусом с начала пандемии.

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За 13 000 перевалило число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. По данным минздрава на утро четверга, 13 августа, COVID-19 подтверждён у 13 060 южноуральцев. За сутки болезнь выявили ещё у 83 человек.



«Больных COVID-19 — 3 663 человека. За прошедшие сутки выписаны 92 человека. Всего 9 060 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 443 143. За прошедшие сутки — 4 191 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Как сопутствующее или основное заболевание COVID-19 был выявлен у 3 погибших человек. Непосредственно от вируса умерла 61-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. от COVID-19: пациентка, 61 год. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года; ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 78 лет»,— добавили в минздраве.

До 23-го августа в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Сохраняется и обязательный масочный режим для общественных мест и запрет на посещение массовых мероприятий. Для консультации работают телефон горячей линии: 8 (351) 240-15-16.