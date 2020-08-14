От коронавируса за минувшие сутки вылечились 154 южноуральца

По данным на 14 августа, в регионе официально подтверждено 82 случая инфекции.

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За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 82 новых случая коронавируса. Всего в период пандемии COVID-19 заразилось 13 142 человека, приводит официальные данные министерство здравоохранения региона. При этом, согласно официальной статистике, на пятницу, 14 августа, 154 южноуральца были выписаны из больниц за прошедшие 24 часа;



«Больных COVID-19 — 3 587 человека. Всего 9 214 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 446 364. За прошедшие сутки — 3221 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

У 4 скончавшихся коронавирус был выявлен как сопутствующее заболевание. Самым молодым из умерших стал 68-летний мужчина с болезнью Паркинсона, самой старшей — 92-летняя женщина с хронической сердечной недостаточностью.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет; болезнь Паркинсона, ковид сопутствующий — пациент, 68 лет; гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 92 года; гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 70 лет»,— добавили представители минздрава.

По 23-е августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Также на данный момент запрещается посещение массовых спортивных мероприятий, а в местах скопления людей необходимо носить средства индивидуальной защиты. Для консультации работают телефон горячей линии: 8 (351) 240-15-16.