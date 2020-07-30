Медработник с условно-положительным тестом на ковид скончалась в Миассе

Болезнь погубила 61-летнюю женщину за 3 дня.

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В Миассе скончалась 61-летняя сотрудница станции скорой помощи с условно-положительным тестом на COVID-19. От первых признаков инфекции до гибели человека прошло 3 дня, сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.



«23 июля женщина закончила смену, следующий выход на работу должен был быть 27 июля. 26 июля поднялась температура, была вызвана скорая помощь, после проведения КТ пациентку госпитализировали. Результат анализа на COVID-19 дал условно-положительный результат. 29 июля состояние резко ухудшилось. Несмотря на все предпринятые действия врачей, женщина скончалась», — сообщили в региональном минздраве.

Известно, что погибшая закончила в 1978 году Златоустовское медицинское училище. Она имела высшую квалификационную категорию по специальности «Скорая и неотложная помощь» и была отмечена благодарностями за многолетний труд.

По данным оперативного штаба в регионе за прошедшие сутки подтверждено 125 случаев COVID-19. При этом 275 человек излечились от инфекции. За весь период пандемии число заражённых составило 11 673, выздоровевших — 7 756.

Ранее о динамике заболевших в регионе высказалась первый вице-губернатор Ирина Гехт. По словам заместителя главы региона, в ближайшее время в Челябинской области данный показатель пойдёт на снижение.