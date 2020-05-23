Лекарство от коронавируса может появиться на рынке раньше предполагаемого срока

Сейчас препарат проходит клинические испытания.

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Препарат от коронавируса может появиться на рынке раньше предполагаемого срока, сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава РФ. Речь идёт о препарате «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.

Так, на сегодняшний день незарегистрированный препарат принимают только те пациенты с COVID-19, которые принимают участие в испытаниях. Известно, что период испытаний будет длиться от шести месяцев до одного года. Однако, если результаты будут положительными в этот период, то препарат пройдёт процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер. Это значит, что его исследование продолжится и после регистрации.

«Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата от коронавируса»,— сказали в Минздраве.

Отметим, участие в тестировании препарата примут более 650 россиян в 11 регионах.

На сегодняшний день в России количество заражённых коронавирусом составляет 326 448 человек. Почти сто тысяч пациентов выздоровели, 3 249 человек скончались. Во всём мире инфицировано более 5 миллионов человек.