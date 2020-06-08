146 новых случаев и 2 погибших. Свежая информация по коронавирусу в Челябинской области

Количество заболевших за сутки приблизилось к пиковому значению.

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Число заболевших коронавирусом за сутки в Челябинской области снова достигло пика. По данным оперативного штаба, на утро понедельника, 8 июня, в регионе подтверждено 146 новых случаев COVID-19. Эта цифра максимально близка к значению +150 заболевших за сутки.



При этом число больных инфекцией в области — 2053 человека. 1867 южноуральцев уже излечились от болезни, 66 из них — за последние сутки, передают в пресс-службе минздрава региона.

«На утро 8 июня в регионе подтверждены 3993 случаев заболевания COVID-19, + 146 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 2053 человек. За прошедшие сутки выписаны 66 человек. Всего 1867 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 14 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили в пресс-службе минздрава.

Вновь не обошлось без погибших от COVID-19. За последние сутки от инфекции скончалось 2 человека, всего за весь период пандемии это число достигло цифры в 33, еще в 26 случаях смертей коронавирус сопутствовал основному заболеванию.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека от COVID-19: пациент, 68 лет, пациентка, 64 года»,— передали в минздраве региона.

По всем вопросам, связанным с коронавирусом можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Также официальная информация по инфекции размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напомним, до 14 июня 2020 года в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Выходить из дома следует только в случае крайней необходимости, а в общественном месте обязательно нужно надевать маску.