Ковидные больные оставляют послания на «защитках» челябинских врачей

За время пандемии из ГКБ № 9 выписали почти 2,5 выздоровевших от коронавируса.

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Сотрудники ГКБ № 9 Челябинска опубликовали подборку фотографий с отзывами, которые пациенты оставляют на защитных костюмах врачей. Экипировка медиков, работающих в «красных зонах» ковидных госпиталей, делает их неузнаваемыми. Поэтому ранее на костюмах врачи писали свои имена и должности. Пациенты пошли дальше, теперь они оставляют свои благодарности прямо на спинах врачей.





Пишут пациенты и отзывы на бумаге. Так пациенты одной из палат попросили администрацию учреждения поощрить врачей, которые оказывают им помощь.

«Больные 10-й палаты 14 корпуса (пристрой) выражают глубокую благодарность лечащему врачу Наталье Николаевне Гамм, медицинскому и обслуживающему персоналу за высокий профессионализм, самоотверженность, доброе, заботливое отношение к больным.⁣⁣⠀Администрацию коллектива просим поощрить в денежном выражении за их честный самоотверженный труд. Больные Молчанова М. В., Насырова М., Токарева Р. Х.», — гласит обращение.

За прошедшую неделю из ГКБ № 9 были выписаны 205 человек, поступивших с диагнозом «коронавирус». Всего же в медучреждении прошли лечение и поправились 2 357 человек. Всего в Челябинской области по состоянию на 10 августа коронавирус победили 8 787 южноуральцев.