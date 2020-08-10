Коронавирус подтвердился ещё у 89 южноуральцев

Общее число больных увеличилось до 12 803.

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12 803 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Челябинской области на утро понедельника, 10 августа. 89 из них — за прошедшие сутки, также в это число входит 11 положительных тестов на COVID-19, выявленных в региональном министерстве экологии в воскресенье, 9 августа.



«Больных COVID-19 — 3690 человек. За прошедшие сутки выписано 90 человек. Всего 8787 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 431 710. За прошедшие сутки — 3786 тестов», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие сутки умерли 4 человека с коронавирусом. У всех COVID-19 был выявлен как сопутствующее заболевание. Самой младшей из погибших была 41-летняя пациентка.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: гипертоническая болезнь, концентрическая гипертрофия миокарда, ковид сопутствующий — пациентка, 41 год; хронический лейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 56 лет; сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года; постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет»,— добавили в ведомстве.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 23 августа. К проведению запрещены массовые мероприятия, гражданам старше 65 лет лучше продолжать соблюдать самоизоляцию.