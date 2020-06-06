119 человек заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

Ещё двое пациентов с COVID-19 скончались.

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На сегодняшнее утро, 6 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3719 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительный результат у 119 южноуральцев. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1931 человек. Инфицированные лежат в городских больницах в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки из больниц выписали 70 южноуральцев. Всего выздоровело 1721 человек. 13 пациентов переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека от COVID-19: пациентка 54 лет и пациентка 69 лет»,— добавили в Минздраве.

Напомним, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

В Челябинской области до 14 июня 2020 продлён режим повышенной готовности. Жителям региона не рекомендуется выходить из домов без острой необходимости во избежание распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в области действует обязательный масочный режим.