Ещё один медработник скончался от коронавируса на Южном Урале

Женщина попала в больницу после празднования дня рождения.

Послушать 00:00

В Челябинской области скончался ещё один медработник с коронавирусом. На этот раз жертвой инфекции стала сотрудница врачебной амбулатории. Женщина работала в селе Кундравы, а жила в Сарафаново. Информацию о наличии у неё COVID-19 и гибели от него «Первому областному» подтвердили в региональном минздраве.



«Предположительно через несколько дней после празднования своего дня рождения, с пневмонией была госпитализирована сотрудница врачебной амбулатории. После резкого ухудшения здоровья, женщина скончалась. Коронавирусная инфекция у пациентки подтверждена»,— рассказали 1obl.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На текущий момент контактными по умершей значатся родственники, коллеги и друзья, общее число которых 7 человек. Все они которые также госпитализированы с пневмониям. Один анализ уже дал положительный, результат ещё 6 находятся в работе. По предписанию Роспотребнадзора проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Напомним, по официальным данным на утро пятницы, 5 июня, в Челябинской области коронавирус выявлен у 3600 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 131 южноуральца. 111 человек успешно вылечились от заболевания, а за весь период пандемии число выздоровевших достигло цифры в 1651. Трое жителей региона погибли от COVID-19 за последние сутки. За всё время распространения инфекции скончалось 52 южноуральца.