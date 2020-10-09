98 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за сутки

Общее число инфицированных перевалило за 17,5 тысяч.

Послушать 00:00

К ста заболевшим коронавирусом за сутки вновь приближается Челябинская область. По данным оперативного штаба Министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 9 октября, на Южном Урале выявлено 98 новых случаев COVID-19, из них восемь — у учеников школ. Общее число больных за всю пандемию перевалило за 17 500 и равно 17 584 случаям.



«Больных COVID-19 — 3743 человека. За прошедшие сутки выписаны 36 человек. Всего 13278 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 668 429. За прошедшие сутки — 6489 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе минздрава области.

Шесть человек с коронавирусом скончались в регионе за минувшие 24 часа. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Самой молодой из умерших стала 46-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерли 6 человек. От COVID-19 — 0 пациентов. От других причин: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 61 год; сахарный диабет с множественными осложнениями, мелкоочаговый кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 46 лет; гипертоническая болезнь, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет; сахарный диабет с множественными осложнениями, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 62 года; диабетическая макроангиопатия, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года; мелкоочаговый кардиосклероз, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациент, 86 лет», — добавили в министерстве здравоохранения.

Напомним, до 18 октября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Также накануне усилить контроль над масочным режимом и донести до людей основные меры безопасности попросил губернатор Алексей Текслер. Добавим, что ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах по-прежнему является обязательным.