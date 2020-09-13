COVID-19 подтвердился еще у шести школьников в Челябинской области

За сутки скончались три пациента.

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В Челябинской области за сутки прибавилось 78 заболевших коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, на утро воскресенья, 13 сентября, общее количество зараженных COVID-19 составило 15 382.

Среди подтвержденных — шесть школьников. Проходят лечение 2 779 южноуральцев. За прошедшие сутки из больниц выписали 23 человека. Всего выздоровевших — 12139 пациентов. В связи с выявленными случаями COVID-19 среди учеников на карантин закрытыми остаются четыре класса. Три человека скончались, у всех из них коронавирус являлся сопутствующим.

«Атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь с поражением сердца, — пациент, 70 лет. Гипертоническая болезнь, атеросклероз коронарных артерий и аорты, — пациент, 82 года. Атеросклеротическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, — пациентка, 81 год», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе будет действовать до 20 сентября. Также сохраняется обязательный масочный режим. По всем вопросам о коронавирусе южноуральцы могу обратиться на «горячую линию» Минздрава по телефону: 8 (351) 240-15-16.