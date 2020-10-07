В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом

Свежую статистику по COVID-19 опубликовали в Министерстве здравоохранения региона.

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Сто выписанных из больниц человек и 97 новых заболевших, 4 из которых — школьники, выявлено на утро среды, 7 октября, в Челябинской области, сообщает министерство здравоохранения региона. По данным ведомства, Сейчас от коронавируса лечится 3 643 южноуральца, а общее число инфицированных за весь период пандемии составляет 17 390 жителей.



«За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего 13192 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 655 437. За прошедшие сутки — 5290 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали «Первому областному» в минздраве Челябинской области.

Пять человек умерли от коронавируса как от сопутствующего заболевания, три из них — женщины. Все скончавшиеся были старше 65-ти лет.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: болезнь Паркинсона, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год; ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 76 лет; ишемическая кардиомиопатия, легочно-сердечная недостаточности, ковид сопутствующий — пациентка, 66 лет; атеросклероз артерий, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 60 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациент, 87 лет»,— добавили представители минздрава.

Напомним, по 18 октября в Челябинской области действуют масочный режим и режим повышенной готовности. Всю необходимую информацию о коронавирусе южноуральцы могут получить по телефону горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16