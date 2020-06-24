Больше 3,5 тысяч южноуральцев выздоровели от коронавируса

Тем не менее, за сутки ещё у 172 человек выявили инфекцию.

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До 6 652 человек возросло количество заболевших коронавирусом. По официальным данным за сутки инфекция подтвердилась ещё у 172 жителей Челябинской области. Из них лечение продолжают 2 950 человек.



«Больных COVID-19 — 2 950 человек. За прошедшие сутки выписаны 97 человек. Всего 3531 пациент выздоровел и выписан из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Также на стабильном уровне держится количество погибших южноуральцев с коронавирусом. За прошедшие сутки скончались 4 человека с болезнью в возрасте от 61 до 95 лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациентка, 83 года, пациентка, 77 лет. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, силикоз, ковид сопутствующий — пациент, 95 лет. Хронический пиелонефрит, ковид сопутствующий — пациентка, 61 год»,— добавили в пресс-службе минздрава.

Напомним, что до особого распоряжения губернатора по региону действует масочный режим. Ношение средства индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах региона. Также до 30 июня в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, врачи рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и соблюдать все меры предосторожности. По всем вопросом, связанным с COVID-19 в Челябинской области действует телефон горячей линии: 8 (351) 240-15-16.