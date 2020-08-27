Итоги расследования смерти южноуральских супругов от коронавируса будут подведены в сентябре

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Почти две недели назад в Карталинском районе произошло несчастье. Супруги Камакшины одновременно серьезно заболели. И как утверждали их родные — врачи лечили их от бронхита и даже не делали анализы на коронавирус, хотя это были симптомы именно острой респираторной вирусной инфекции.

Затем, с разницей в три дня, муж и жена скончались от болезни. Как сообщили родственники, женщина умерла в очереди на КТ. Первым вице-губернатором Ириной Гехт была организована проверка по данному факту — была создана специальная комиссия. И сегодня, 27 августа, чиновница сообщила, что супруги действительно скончались от ковидной пневмонии.

«Заседание комиссии у нас состоится 2 сентября, где будут подведены все итоги этой истории болезни, отданные экспертами. Это коллегиальное рассмотрение. Также был пересмотрен протокол Карталинской судмедэкспертизы», — сообщила Ирина Гехт корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Отмечается, что разбирательство по факту смерти супругов в данный момент продолжается. Также напомним, что собственную проверку проводит и прокуратура Челябинской области.