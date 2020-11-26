252 новых случая коронавируса выявлено в Челябинской области

Из больниц выписано 98 человек.

Ещё 252 новых заражённых коронавирусом выявлено в Челябинской области за минувшие сутки. Таким образом, по информации оперативного штаба, в регионе за весь период пандемии выявлено 25 558 случаев инфекции.



«Больных COVID-19 — 7 932 человека. За прошедшие сутки выписано 98 человек. Всего 16 748 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Десять человек с коронаврусом умерло в Челябинской области за прошедшие сутки. Пять из них — непосредственно от COVID-19. Самым молодым из умерших стал 53-летний мужчина с лимфомой Ходжкина, у него коронавирус был сопутствующей болезнью.

«За прошедшие сутки умерло 10 человек. От COVID-19: пациент, 70 лет; пациентка, 62 года; пациент, 94 года; пациент, 83 года; пациентка, 61 год. От других причин: сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, аорты, ковид сопутствующий — пациент, 59 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 63 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациентка, 60 лет; сахарный диабет с поражением почек, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года; лимфома Ходжкина, ковид сопутствующий — пациент, 53 года»,— добавили представители Минздрава.

Отметим, за прошедшие сутки было проведено 7 515 тестов методами ИФА и ПЦР. За всё время пандемии было сделано 991 851 исследование. Добавим, до 27 декабря в Челябинской области продлён режим повышенной готовности.