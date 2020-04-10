Хоккейная компания изготовит полмиллиона масок для борьбы с коронавирусом

Деньги на изготовление пожертвовали Артемий Панарин, Александр Овечкин и ещё 24 звезды НХЛ.

Послушать 00:00

Компания CCM, специализирующаяся на изготовлении хоккейной амуниции, запустит производство специальных защитных масок для врачей, которые борются с коронавирусом. Уже в ближайшее время врачам передадут 500 тысяч экземпляров.

Фирма получила пожертвования для заказа расходных материалов от 24 игроков НХЛ, в их числе уроженец Челябинской области. В их числе российские игроки: форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко». По словам генерального директора CCM Hockey Рика Блэкшоу, союз игроков и компании может помочь преодолеть возникший кризис.

«Мы сосредоточились на лучшем использовании нашей сети и наших ресурсов, чтобы иметь самое быстрое влияние. Поиск столь необходимого оборудования у наших постоянных партнеров по цепочке поставок в Азии — это самый эффективный способ для нас поддержать и сохранить наших настоящих героев в безопасности»,— рассказал генеральный директор CCM Hockey Рик Блэкшоу.

Компания распространит маски среди работников больниц Канады. В CCM Hockey надеются, что они будут изготовлены и отправлены к 27 апреля.

Напомним, что сейчас сезон в НХЛ, как и соревнования во многих других видах спорта остановлены из-за пандемии коронавируса. О сроках возобновления хоккейного чемпионата на данный момент известно немного. По словам комиссионера лиги Гэрри Бэттмена, руководство готово доиграть сезон летом.