КХЛ назвала предварительную дату начала нового сезона

Сроки могут быть сдвинуты в зависимости от эпидситуации.

Послушать 00:00

В Континентальной хоккейной лиге назвали предварительную дату начала 13-го сезона. Чемпионат России по хоккею может начаться 2 сентября, сообщили в пресс-службе лиги. Дата была согласована с Федерацией хоккея страны. При этом в КХЛ подчеркнули, что она может быть сдвинута в зависимости от эпидобстановки.



«Дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах чьи клубы представлены в КХЛ»,— заявили «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.

Представители лиги отметили, что внимательно следят за ситуацией. В случае, если ограничительные меры будут ужесточены, дата начала сезона будет сдвинута на более поздний срок, чтобы не подвергать опасности здоровье игроков и других участников чемпионата.

Напомним, пандемия коронавируса настигла КХЛ после завершения первого раунда плей-офф. В итоге лига приняла решение сначала остановить чемпионат, а затем завершить сезон без победителя. Следом за ней по схожему сценарию пошли чемпионаты ВХЛ и МХЛ.