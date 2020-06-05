ФХР назвала имена тренеров главной и молодёжной сборных России

Титулованный специалист Валерий Брагин стал наставником главной команды страны.

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Федерация хоккея России утвердила тренерские штабы главной и молодёжной национальных сборных. Тренировать основную команды страны, начиная с сегодняшнего дня будет Валерий Брагин, известный по своей работе как раз в «молодёжке». Наставником же молодёжной команды стал прославленный в прошлом нападающий Игорь Ларионов, который уже работал с этой командой в качестве ассистента главного тренера.



О переменах в тренерских штабах сборных стало известно сегодня, 5 июня. Тем не менее, информация о том, что Валерия Брагина «поднимут» до уровня главного тренера сборной России, а Игорь Ларионов заменит его в «молодёжке» ходила среди хоккейных экспертов давно. В пятницу ФХР официально подтвердила эту информацию. Назначение на пост главного тренера сборной прокомментировал сам Валерий Брагин. Наставник подчеркнул, что должность — большая ответственность, при этом отметив, что между сборными всех возрастов сейчас налажена связь.

«Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России»,— сказал Валерий Брагин.

Также прокомментировал назначение и Игорь Ларионов. Экс-хоккеист отметил, что заменить на посту наставника молодёжной сборной Валерия Брагина будет сложно, однако эта задача придаёт ему дополнительную энергию.

«У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене»,— сказал Валерий Брагин.

Напомним, последним турниром, на котором Валерий Брагин был главным тренером молодёжной сборной России стал МЧМ 2020 года. На этом первенстве российская «молодёжка» завоевала серебряные медали, в финале уступив только канадцам. Игорь Ларионов был одним из помощников Валерия Брагина.

Последний крупный турнир главной сборной России — чемпионат мира 2019 года. На нём «Красная машина» завоевала «бронзу». Тогда главным тренером сборной был Илья Воробьёв, который сейчас является наставником магнитогорского «Металлурга».