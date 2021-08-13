Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса в выходные: список адресов

Больше 682 тысяч жителей региона уже привились

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где сделать прививку можно в ближайшие выходные, 14 и 15 августа.

Челябинск

14 августа

ТРК «Алмаз»

10:00—14:00

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»

10:00—15:00

ТРК «Кольцо»

12:00—18:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

ТРК «Космос»

12:00—16:00

ТК «КС»

12:00—15:00

15 августа

ТРК «Алмаз»

10:00—14:00

ТРК «Кольцо»

12:00—17:00

ТРК «Фокус»

11:00—16:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

Магнитогорск

13 августа

Парк «У Вечного огня»

17:00—19:00

14 августа

Парк «У Вечного огня»

11:00—14:00

ТРК «Гостиный двор»

11:00—15:00

ТРК «Континент»

11:00—15:00

ТРК «Семейный парк»

11:00—15:00

15 августа

ТРК «Гостиный двор»

11:00—15:00

ТРК «Континент»

11:00—15:00

ТРК «Семейный парк»

11:00—15:00

Миасс

14 и 15 августа

ТРК «Слон»

11:00—15:00

Златоуст

14 и 15 августа

ТРК «Тарелка»

12:00—17:00

Кыштым

14 и 15 августа

ТЦ «Радуга»

10:00—14:00

Пласт

14 августа

ТК «Раздолье»

9:00—13:00

15 августа

ТК «Карат»

8:00—12:00

Сатка

14 и 15 августа

п. Межевой, магазин «Пятерочка»

10:00—12:00

Аша

15 августа

Центральная площадь

11:00—14:00

Копейск

14 августа

ТК «Слава»

10:00—13:00

Чесма

13 августа

Городской рынок

10:00—13:00

Касли

14 августа

ДК им. Захарова

11:00—14:00

15 августа

ТК «Перекресток»

10:00—13:00

Коркино

14 августа

Стадион «Горняк»

18:00—20:00

15 августа

Магазин «Светофор»

10:00—13:00

Еманжелинск

14 августа

п. Красногорский, магазин «Пятерочка»

10:00—13:00

15 августа

Магазин «Магнит»

10:00—14:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122». В минувшие выходные 1332 жителя Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации.

Статистика по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Челябинской области говорит сегодня о том, что 682 680 человек уже получили прививку. Но остаются муниципалитеты-аутсайдеры, где вакцинация проходит неактивно. При этом область регулярно получает новые партии доз вакцины.

Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поставил задачу вакцинировать 60% населения уральских регионов до 1 сентября.