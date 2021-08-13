В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где сделать прививку можно в ближайшие выходные, 14 и 15 августа.
Челябинск
14 августа
ТРК «Алмаз»
10:00—14:00
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»
10:00—15:00
ТРК «Кольцо»
12:00—18:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
ТРК «Космос»
12:00—16:00
ТК «КС»
12:00—15:00
15 августа
ТРК «Алмаз»
10:00—14:00
ТРК «Кольцо»
12:00—17:00
ТРК «Фокус»
11:00—16:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
Магнитогорск
13 августа
Парк «У Вечного огня»
17:00—19:00
14 августа
Парк «У Вечного огня»
11:00—14:00
ТРК «Гостиный двор»
11:00—15:00
ТРК «Континент»
11:00—15:00
ТРК «Семейный парк»
11:00—15:00
15 августа
ТРК «Гостиный двор»
11:00—15:00
ТРК «Континент»
11:00—15:00
ТРК «Семейный парк»
11:00—15:00
Миасс
14 и 15 августа
ТРК «Слон»
11:00—15:00
Златоуст
14 и 15 августа
ТРК «Тарелка»
12:00—17:00
Кыштым
14 и 15 августа
ТЦ «Радуга»
10:00—14:00
Пласт
14 августа
ТК «Раздолье»
9:00—13:00
15 августа
ТК «Карат»
8:00—12:00
Сатка
14 и 15 августа
п. Межевой, магазин «Пятерочка»
10:00—12:00
Аша
15 августа
Центральная площадь
11:00—14:00
Копейск
14 августа
ТК «Слава»
10:00—13:00
Чесма
13 августа
Городской рынок
10:00—13:00
Касли
14 августа
ДК им. Захарова
11:00—14:00
15 августа
ТК «Перекресток»
10:00—13:00
Коркино
14 августа
Стадион «Горняк»
18:00—20:00
15 августа
Магазин «Светофор»
10:00—13:00
Еманжелинск
14 августа
п. Красногорский, магазин «Пятерочка»
10:00—13:00
15 августа
Магазин «Магнит»
10:00—14:00
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.
Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122». В минувшие выходные 1332 жителя Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации.
Статистика по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Челябинской области говорит сегодня о том, что 682 680 человек уже получили прививку. Но остаются муниципалитеты-аутсайдеры, где вакцинация проходит неактивно. При этом область регулярно получает новые партии доз вакцины.
Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поставил задачу вакцинировать 60% населения уральских регионов до 1 сентября.