В Челябинской области в выходные дни от коронавируса привились 1332 человека

Вчера в регион прибыли 68 тысяч доз вакцины «Гам‑КОВИД‑Вак»

В минувшие выходные 1332 жителя Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации, сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе регионального Минздрава.

Привиться можно было не только в городских торговых центрах, но и в садовых товариществах, парках и общественных пространствах.

В будни южноуральцы также могут привиться от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру 122.

Напомним, вчера, 8 августа, в Челябинскую область прибыли 68 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона.