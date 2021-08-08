Челябинская область получила 68400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

Новые партии препарата доставляют в регион еженедельно

Сегодня, 8 августа, в Челябинскую область прибыли 68400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции. В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины. Вакцинация проводится строго по индивидуальным показаниям пациентов и назначению врача»,— уточняют в ведомстве.

В будние дни поставить прививку от коронавируса можно в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры или единому номеру 122.

В выходные южноуральцы могут вакцинироваться в торговых комплексах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах.

В Челябинской области ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки заболели 360 человек, неделю назад медики регистрировали менее 350 случаев в сутки.

Кроме того, в регионе растет число заболевших коронавирусом детей. Наибольший прирост зарегистрирован в возрастной группе от 7 до 14 лет.

Ранее полпред президент РФ в УрФО Владимир Якушев поставил задачу вакцинировать 60% населения уральских регионов до 1 сентября.