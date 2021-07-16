Где привиться от коронавируса в Челябинской области 17 и 18 июля: полный перечень адресов

Мобильные бригады медиков будут работать в шести городах

На этой неделе Челябинская область получила крупную партию вакцины «Спутник V», в связи с чем в ТРК региона возобновляется вакцинация граждан от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Вот полный перечень адресов, где в субботу и в воскресенье, 17 и 18 июля, будут дежурить мобильные бригады медиков.

Челябинск

17 июля

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: с 12:00 до 18:00.

ТК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

ТК «КС»: с 12:00 до 15:00.

СНТ «Колющенец»: с 12:00 до 15:00.

18 июля

ТК «Кольцо»: с 12:00 до 17:00.

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

Магнитогорск

17 июля

ТРК «Континент»: с 11:00 до 15:00.

18 июля

ТРК «Семейный парк»: с 11:00 до 15:00.

Миасс

17 и 18 июля

ТРК «Слон»: с 12:00 до 16:00.

Златоуст

17 и 18 июля

ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.

Чебаркуль

17 июля

Колхозный рынок: с 10:00 до 14:00.

Кыштым

17 и 18 июля

ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы для внесения сведений о прививке в единый федеральный реестр и получения электронного сертификата о вакцинации на портале госуслуг.

Ранее стало известно, что к 20 сентября в России могут начать вакцинацию школьников старше 12 лет. Подростков планируют прививать «Спутником V».

Кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.