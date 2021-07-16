На этой неделе Челябинская область получила крупную партию вакцины «Спутник V», в связи с чем в ТРК региона возобновляется вакцинация граждан от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Вот полный перечень адресов, где в субботу и в воскресенье, 17 и 18 июля, будут дежурить мобильные бригады медиков.
Челябинск
17 июля
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: с 12:00 до 18:00.
ТК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
ТК «КС»: с 12:00 до 15:00.
СНТ «Колющенец»: с 12:00 до 15:00.
18 июля
ТК «Кольцо»: с 12:00 до 17:00.
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
17 июля
ТРК «Континент»: с 11:00 до 15:00.
18 июля
ТРК «Семейный парк»: с 11:00 до 15:00.
Миасс
17 и 18 июля
ТРК «Слон»: с 12:00 до 16:00.
Златоуст
17 и 18 июля
ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.
Чебаркуль
17 июля
Колхозный рынок: с 10:00 до 14:00.
Кыштым
17 и 18 июля
ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы для внесения сведений о прививке в единый федеральный реестр и получения электронного сертификата о вакцинации на портале госуслуг.
Ранее стало известно, что к 20 сентября в России могут начать вакцинацию школьников старше 12 лет. Подростков планируют прививать «Спутником V».
Кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.