Челябинская область получила 25,5 тысячи доз вакцины «Спутник V»

Уже сегодня ее развозят по медицинским организациям

Южный Урал получил 25 тысяч 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», больше известной под торговым названием «Спутник V». Об этом в четверг, 15 июля, сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Регион получил 25,5 тысячи доз „Спутника V“. Уже сегодня началась поставка вакцины во все медицинские организации области», — отмечают в Минздраве.

Напомним, из-за задержки московской поставки в поликлиниках области наблюдался дефицит первого компонента вакцины, также в прошлые выходные значительно ограничили перечень адресов, где работали выездные бригады медиков.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры или единому номеру 122.

Ранее стало известно, что к 20 сентября в России могут начать вакцинацию школьников старше 12 лет. Подростков планируют прививать «Спутником V».

Минздрав РФ заявил, что российские туристы, привитые «Спутником V», смогут ездить в Европу. Евросоюз и Россия начинают работу по признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Дирекция автовокзалов Челябинска опровергла слухи о необходимости ПЦР‑теста и QR‑кода для посадки в автобусы. Информация о введении новых ограничений распространяется в социальных сетях.