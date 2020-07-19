Еще пять человек скончались от коронавируса за прошедшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона обновил статистику заболеваемости.

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Сегодня, 19 июля, в Челябинской области зарегистрировано 146 новых случаев заражения COVID-19. Всего официально подтверждено 10 225 заболеваний. Свежие данные представили в региональном министерстве здравоохранения.

«За прошедшие сутки выписаны 54 человека. Всего 6443 пациента выздоровели и выписаны из больниц», — сообщили в Минздраве.

Отмечается, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции проходят 3 258 пациентов.

Не обошлось и без смертей. За прошедшие сутки в Челябинской области умерло еще пять человек, у которых был подтвержден коронавирус. Только ковид был у всех сопутствующим заболеванием.

Пациента 64 лет скончалась от атеросклеротической болезни сердца и гипертонической болезни.

81-летний пациент умер от последствия острого нарушения мозгового кровообращения и хронической сердечной недостаточности.

73-летняя женщина скончалась от атеросклеротической болезни сердца и гипертонической болезни. От этих же заболеваний умер 92-летний мужчина.

Также скончался 71-летний пациент, у него было злокачественное новообразование.

Напомним, что если вы почувствовали легкое недомогание, симптомы ОРВИ, потерю обоняния, и другие признаки заболевания, следует немедленно максимально ограничить все контакты, уйти на самоизоляцию и вызвать врача.

Также на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. В общественных местах и местах большого скопления людей следует обязательно носить маску. Также важно держать социальную дистанцию и постоянно мыть руки или пользоваться антисептиками.