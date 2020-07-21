Пятеро южноуральцев с коронавирусом скончались за последние сутки

У всех были более серьезные заболевания, которые COVID-19 усугубил.

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Почти 10,5 тысяч южноуральцев заболели коронавирусом за весь период пандемии в Челябинской области. По данным оперативного штаба на утро вторника, 21 июля, число инфицированных COVID-19 в регионе составляет цифру в 10 495 человек, 138 из них заразились в прошедшие сутки.



При этом лечение от заболевания продолжают 3 637 жителей Челябинской области. А в последние 24 часа медучреждения покинули 106 человек, которые излечились от инфекции.

«Всего 6594 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 359 289. За прошедшие сутки — 2970 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Тем не менее, коронавирус продолжают находить у погибших людей. За прошедшие сутки с ковидом в качестве сопутствующего заболевания умерли 5 человек. Самой младшей из них было 44 года. Непосредственно от коронавируса, по данным минздрава, не скончался никто.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: синовиальная саркома, ковид сопутствующий — пациент, 58 лет, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 91 год, сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 57 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год, дилатационная кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 44 года»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до воскресенья, 26 июля, Челябинская область по-прежнему живёт в режиме повышенной готовности. Также действует и обязательный масочный режим для мест массового скопления людей.

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