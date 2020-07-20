Число больных коронавирусом в Челябинской области возросло до 10 357 человек

За сутки умерло ещё 5 человек с коронавирусом.

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Ещё 132 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в региональном министерстве здравоохранения за прошедшие сутки. Таким образом, на утро понедельника, 20 июля, число заболевших COVID-19 в регионе возросло до 10 357 человек. Из них, по данным оперативного штаба, лечение продолжают 3 610.

«За прошедшие сутки выписаны 45 человек. Всего 6 488 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 356 319. За прошедшие сутки — 2 784 тестов», — сообщили «Первому областному» в региональном минздраве.

Также за прошедшие сутки не обошлось без смертей. Один человек скончался от коронавируса в качестве основного заболевания, еще у 4 инфекция была сопутствующей. Самыми младшими из погибших стали два 57-летних мужчины.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациентка, 57 лет. От других причин: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года, полиорганная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, ковид сопутствующий — пациент, 60 лет, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 65 лет, алкогольный гепатит, пагубное употребление алкоголя, ковид сопутствующий — пациент, 57 лет», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что до воскресенья, 26 июля, в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также функционирует и обязательный масочный режим. Он предполагает обязательно ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.

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