Еще 377 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона озвучил сводку на утро 25 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 377 положительных результатов. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 84 191 южноуралец. На лечении остаются 7 265 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 280 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 73 010 южноуральцев.

Накануне, 24 августа, от COVID-19 скончались 22 пациента. За весь период пандемии от инфекции умерли 3 880 южноуральцев.

Между тем в Челябинскую область привезли крупную партию вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт» для вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Только вакцина на сегодня остается единственным надежным способом защитить себя от тяжелого течения болезни. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, после прививки коронавирусом заболели менее одного процента южноуральцев.

Также стали известны новые рекомендации Минздрава России по вакцинации от коронавируса для ВИЧ-инфицированных и людей старше 60 лет.