Минздрав РФ обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса

Изменения коснулись вакцинации ВИЧ-инфицированных и граждан старше 60 лет

Минздрв РФ обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавируса. Изменения коснулись в том числе вакцинации людей старше 60 лет и пациентов с ВИЧ-инфекцией, говорится на сайте министерства здравоохранения Российской Федерации.

Теперь в инструкции по медицинскому применению вакцины написано, что препарат «Спутник Лайт» разрешен для пациентов старше 60 лет. Он рекомендован для повторной вакцинации и для людей, которые ранее перенесли заболевание.

«Во временных методических рекомендациях по вакцинации говорится также о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19», — сообщается на сайте ведомства.

Обновлены рекомендации и для пациентов с ВИЧ-инфекцией.

«Рекомендуется использование вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — говорится в тексте рекомендаций.

При этом вакцинация рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки.

Внесены изменения и в раздел о QR-кодах. Согласно документу, после того как человек вакцинировался или переболел коронавирусом и сведения о нем внесли в регистр, на едином портале «Госуслуг» ему выдают QR-код. Для переболевших он действует в течение шести месяцев с даты выздоровления; для невакцинированных, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, — 72 часа. Для полностью вакцинированных QR-код действует в течение года, однако этот срок может быть сокращен до шести месяцев в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Необходимо разъяснять гражданам, что последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание коронавирусом, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях», — говорится в документе.

Обновленные рекомендации направлены во все российские регионы.