В Челябинскую область привезли новую партию вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт»

В регион прибыло почти 44 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак» и более 77 тысяч доз «Спутника Лайт»

«В Челябинскую область поступило 43 800 доз препарата „Гам-КОВИД-Вак“ и 77 664

доз „Спутника Лайт“. Регион еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины»,

— уточнили в ведомстве.

Сегодня, 24 августа, в Челябинскую область поступили очередные дозы вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт». В ближайшие дни их направят во все южноуральские больницы, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Также в Минздраве напоминают, что вакцинация проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача.