«В Челябинскую область поступило 43 800 доз препарата „Гам-КОВИД-Вак“ и 77 664 доз „Спутника Лайт“. Регион еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины», — уточнили в ведомстве.
Также в Минздраве напоминают, что вакцинация проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача.Поставить прививку можно в выходные дни в мобильных пунктах вакцинации, которые выезжают в ТРК, садовые товарищества, парки и общественные пространства; на предприятиях, куда по коллективным заявкам выезжает мобильная бригада; в будние дни в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись через «Госуслуги», по номеру регистратуры или единому номеру 122.
С начала пандемии ИА «Первое областное» регулярно сообщает новости о заразившихся и выздоровевших людях, разработке и применении вакцин. Однако за каждой статистикой от Минздрава стоят реальные люди, истории которых порой достойны отдельного материала. Вчера, 23 августа, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ОКБ № 3, чтобы пообщаться с теми, кто пришел делать прививку. Подробнее — в нашем репортаже.
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