Менее одного процента вакцинированных жителей Челябинской области заболели коронавирусом. Число тех, кого поразила болезнь после того, как была поставлена прививка, — около 1,5 тысячи человек при почти 630 тысячах двукратно привитых граждан, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области, добавив, что данные мониторинга свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации.
«Для формирования напряженного иммунитета после прививки организму человека требуется не менее 3—4 недель, поэтому даже после проведения иммунизации необходимо строго соблюдать меры предосторожности, в том числе использование защитных масок», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кроме того, в челябинском Роспотребнадзоре отметили, что лето — благоприятное время для проведения вакцинации: впереди сезон гриппа, а значит, и позаботиться о защите от коронавирусной инфекции необходимо уже сейчас, не дожидаясь осеннего подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
С начала пандемии ИА «Первое областное» регулярно сообщает о заразившихся и выздоровевших людях, разработке и применении вакцин. Однако за каждой статистикой от Минздрава стоят реальные люди, истории которых порой достойны отдельного материала. Вчера, 23 августа, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ОКБ № 3, чтобы пообщаться с теми, кто пришел делать прививку. Подробнее — в нашем репортаже.
Напомним, сегодня в Челябинскую область прибыло еще почти 44 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак» и более 77 тысяч доз «Спутника Лайт».