Менее одного процента вакцинированных южноуральцев заболели коронавирусом

Данные об этом обнародовал региональный Роспотребнадзор

Менее одного процента вакцинированных жителей Челябинской области заболели коронавирусом. Число тех, кого поразила болезнь после того, как была поставлена прививка, — около 1,5 тысячи человек при почти 630 тысячах двукратно привитых граждан, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области, добавив, что данные мониторинга свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации.

«Для формирования напряженного иммунитета после прививки организму человека требуется не менее 3—4 недель, поэтому даже после проведения иммунизации необходимо строго соблюдать меры предосторожности, в том числе использование защитных масок», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, в челябинском Роспотребнадзоре отметили, что лето — благоприятное время для проведения вакцинации: впереди сезон гриппа, а значит, и позаботиться о защите от коронавирусной инфекции необходимо уже сейчас, не дожидаясь осеннего подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

С начала пандемии ИА «‎Первое областное» ‎регулярно сообщает о заразившихся и выздоровевших людях, разработке и применении вакцин. Однако за каждой статистикой от Минздрава стоят реальные люди, истории которых порой достойны отдельного материала. Вчера, 23 августа, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ОКБ № 3, чтобы пообщаться с теми, кто пришел делать прививку. Подробнее — в нашем репортаже.



Напомним, сегодня в Челябинскую область прибыло еще почти 44 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак» и более 77 тысяч доз «Спутника Лайт».