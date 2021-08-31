Еще 375 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона озвучил сводку на утро 31 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 8,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 375 положительных результатов. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом заразились 86 тысяч 453 южноуральца. На лечении остаются 7 тысяч 718 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 281 пациента, всего с начала пандемии болезнь победили 74 тысячи 687 южноуральцев.

Накануне, 30 августа, от COVID-19 скончались 23 пациента. За весь период пандемии от инфекции умерли 4006 южноуральцев.

На днях в Челябинске умерла девочка, которую лечили от коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за ее жизнь, но инфекция нанесла непоправимый удар по детскому организму.



Между тем по Златоусту пустили антиковидный прививочный пункт на колесах. Получить вакцину от коронавируса здесь можно в будни после обеда. Пока прививка остается единственным надежным способом защищить себя от тяжелого течения коронавируса. Челябинская область получила почти 80 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат уже начали развозить по медицинским учреждениям региона.