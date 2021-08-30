Челябинская область получила почти 80 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

Препарат уже начали развозить по медицинским учреждениям региона

Минздрав Челябинской области сообщает о поступлении в регион очередной крупной партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавируса. Препарат, больше известный под торговой маркой «Спутник V», уже начали развозить по медицинским учреждениям области.

«Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“ в 79 тысяч 800 доз поступила в Челябинскую область. Вакцина распределяется во все медицинские учреждения региона. Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины», — замечают в Минздраве.

В ведомстве также напоминают, что сделать прививку от COVID-19 в будни можно в поликлинике по месту жительства, записавшись по телефону регистратуры, единому номеру 122 или воспользовавшись порталом «Госуслуги». В выходные дни вакцинация проходит в торговых центрах, парках и общественных пространствах.

Также возможен выезд мобильных медицинских бригад на предприятия по коллективным заявкам.

Кроме того, записаться на прививку можно через популярные мессенджеры:

— Telegram (написав @miac74_122_bot);

— Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13);

— «ВКонтакте» (написав в сообщения в группе vk.com/sluzhba122).