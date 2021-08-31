По Златоусту пустили антиковидный прививочный пункт на колесах

Получить вакцину от коронавируса можно в будни после обеда

Во вторник, 31 августа, в Златоусте начинает работу прививочный пункт на колесах. Любой желающий взрослый сможет сделать прививку от коронавируса в белой газели с надписью: «Прививка от COVID-19. Бесплатно», сообщает городская больница Златоуста.

Во вторник, 31 августа, мобильная бригада медиков будет работать по ул. Карла Маркса, между домами 11 и 13. Привиться здесь можно с 13:30 до 15:00.

В среду, 1 сентября, газель припаркуется на площади у ТРК «Агат». Привиться можно с 13:30 до 15:00.

В четверг, 2 сентября, ищите медиков у ТЦ «Планета» с 13:30 до 15:00.

В пятницу, 3 сентября, бригада медиков будет ждать горожан у ТЦ «Маяк», тоже с 13:30 до 15:00.

Также пункты вакцинации работают в ТРК «Тарелка» ежедневно с 09:00 до 12:00, в выходные дни с 17:00 до 20:00 и в здании автовокзала с 09:00 до 11:00.

Желающим привиться нужно иметь с собой паспорт и полис ОМC. Эти документы необходимы для внесения пациента в единый реестр привитых от коронавируса россиян и позволяют получить сертификат о вакцинации с QR-кодом.