В Челябинске умерла полуторагодовалая девочка, которую лечили от коронавируса

Спасти ребенка пытались федеральные доктора, но не получилось

В Челябинске скончалась полуторагодовалая девочка, которую лечили от ковидной пневмонии. Об этом в понедельник, 30 августа, Первому областному информагентству рассказал пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Дмитрий Руденок. Кроме того, информацию подтвердили в Минздраве Челябинской области.

Еще 19 июля девочка, проживавшая в Троицке, поступила в ковидное отделение челябинской ГКБ № 9. Анализы подтвердили положительный тест на ковид. Состояние ребенка было тяжелым — у девочки развилась ковидная пневмония.

«Выбирая тактику лечения, врачи девятки консультировались с докторами областной детской больницы, а также проводили консилиумы с медиками федерального центра. Но организм ребенка не давал положительный ответ на лечение. И уже в августе девочку перевели для проведения операции в детскую областную больницу. Вмешательство прошло успешно. Но спасти ребенка не удалось. Через неделю с небольшим девочка умерла», — говорит Дмитрий Руденок.

Причину смерти ребенка должны назвать патологоанатомы. И хотя на момент поступления в ЧОДКБ тест на коронавирус у девочки был отрицательным, вероятнее всего, причиной смерти назовут осложнения после ковида, так как вирус ударил не только по легким, но и по другим органам.

«Почти два месяца медики боролись за жизнь ребенка. Делали все возможное и невозможное. На базе девятки состояние девочки контролировали областные врачи: пульмонолог, кардиолог, реаниматолог, инфекционист. Кроме того, многократные консилиумы и телемедицинские консультации проводили федеральные специалисты. Специалисты постоянно оставались на связи и встречались с родителями ребенка. Учитывая тяжесть перенесенной инфекции, несмотря на все усилия медиков, к сожалению, динамика пациентки была отрицательной», — добавляют в Минздраве Челябинской области.

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 376 положительных результатов.

