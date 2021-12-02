Еще 647 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 2 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 647 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. С начала пандемии официально зафиксированы 129 тысяч 889 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1506 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 111 тысяч 774 южноуральца. На лечении остаются 11 тысяч 606 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 447 южноуральцев.

Кстати, вакцину от коронавируса для подростков в Челябинской области ждут к концу декабря. Препарат «Спутник M» предназначен для пациентов 12—17 лет.



Между тем более 6 тысяч южноуральцев оформили медотвод от прививки против коронавируса. В будущем им планируют также выдавать QR-код.



В Челябинской области сформирован хороший запас однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Сейчас на территории области есть в запасе 90 тысяч доз „Спутника Лайт“. А в эту субботу Минздрав ждет поступление еще 57 тысяч доз этого препарата.

