Вакцину от коронавируса для подростков в Челябинской области ждут к концу декабря

Препарат «Спутник M» предназначен для пациентов 12-17 лет

Первая партия вакцины «Спутник M», которая предназначена для защиты подростков от коронавируса, может прийти на Южный Урал уже в конце декабря. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

«Вакцина для детей 12-17 лет была зарегистрирована в России 24 ноября. Чтобы создать коллективный иммунитет среди подростков нам нужно привить около 193 тысяч человек. Первую поставку вакцины мы ожидаем в конце декабря — начале января. А пока будем вести разъяснительную работу среди родителей», — заявила Татьяна Колчинская.

Кроме того Колчинская заявила, что в Челябинской области создан хороший запас однокомпонентной вакцины для взрослых «Спутник Лайт». На складах поликлиник хранятся 90 тысяч доз «Лайта», а уже в эту субботу регион ждет поставку еще 57 тысяч доз.

Между тем в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию студентов и пенсионеров старше 60 лет. Распоряжение об этом подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

С 1 декабря общепит в Челябинской области закрыли для людей без QR-кодов. Также рассказываем в отдельном материале, по каким правилам проверяют QR-коды в Челябинской области.