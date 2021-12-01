В Челябинской области сформирован хороший запас «Спутника Лайт»

В областном центре привиться популярной вакциной можно в КРК «Мегаполис»

В Челябинской области сформирован хороший запас однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в среду, 1 декабря, сообщила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

«Сейчас на территории области есть в запасе 90 тысяч доз „Спутника Лайт“. А в эту субботу мы ждем поступление еще 57 тысяч доз этого препарата. Поэтому все желающие привиться „Спутником Лайт“ после болезни или в целях ревакцинации могут поставить такую прививку», — говорит Татьяна Колчинская.

Также «Спутником Лайт» сейчас активно прививают молодых жителей области. Однако медики рекомендуют выбирать для первой вакцинации «Спутник V» или другие двухкомпонентные вакцины, так как они формируют более стойкий иммунитет. Например, эффективность «Спутника V» ученые оценили в 97,6%, а эффективность «Спутника Лайт» составляет всего 79,4%.

В Челябинске все четыре отечественные вакцины, в том числе «Спутник Лайт», есть в наличии в КРК «Мегаполис», где работает самый большой прививочный пункт.

Если вы прививаетесь в первый раз, с собою нужно принести полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Если идете на ревакцинацию, то нужны документы, которые подтверждают факт предыдущей постановки прививки. Распечатать ковидный сертификат с QR-кодом сегодня также можно в «Мегаполисе» — здесь работает мобильный пункт МФЦ.

Между тем в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию студентов и пенсионеров старше 60 лет. Распоряжение об этом подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

С 1 декабря общепит в Челябинской области закрыли для людей без QR-кодов. Также рассказываем в отдельном материале, по каким правилам проверяют QR-коды в Челябинской области.