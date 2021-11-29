Губернаторы возьмут вакцинацию населения под личный контроль

Такое поручение дал президент Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять вакцинацию населения под личный контроль. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщило федеральное издание «РБК».

Отмечается, что главам регионов теперь нужно лично контролировать введение ограничительных мер и своевременную вакцинацию граждан. Губернаторы должны ежемесячно отчитываться об этом перед Кремлем.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — сказал президент в послании, утвержденном после совещания с членами правительства.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели больше восьми тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 656 положительных результатов, среди заболевших пять школьников. С начала пандемии официально зафиксировано 127 тысяч 936 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Беременные челябинки оценили вакцину «Спутник V». Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на вакцинации будущих мам, которые решили привиться от коронавируса. А потом неделю записывала ощущения женщин после прививки.