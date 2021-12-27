Еще 510 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 27 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 510 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 144 тысячи 828 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 508 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 134 тысячи 709 южноуральцев. На лечении остается 2 тысячи 882 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7175 южноуральцев.

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