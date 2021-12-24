Первые партии вакцины для подростков «Спутник М» выпустили в гражданский оборот

Препарат будет применяться для профилактики инфекции у подростков 12-17 лет

Первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» выпустили в гражданский оборот сегодня, 24 декабря. Информация об этом опубликована в реестре Росздравнадзора.

Новая вакцина будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Разработчик «Спутник М» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, там создали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V».