Челябинский врач назвал четыре запрещенных продукта для переболевших коронавирусом

Дмитрий Тарасов советует отказаться от них в новогоднюю ночь

Людям, переболевшим ковидом, в новогоднюю ночь следует отказаться от отдельных продуктов, которые могут повысить холестерин и вызвать сосудистую катастрофу. Об этом на личной странице в социальных сетях заявил первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов.

«Сейчас почти все переболевшие коронавирусом переживают постковидный синдром. Напомню, что ковид влияет на сосуды. И сейчас самое время позаботиться о том, чтобы избежать сосудистой катастрофы», — пишет Тарасов.

Доктор советует отказаться от таких блюд и продуктов, которые повышают холестерин. И поясняет, чем можно заменить традиционные блюда.

Мясо. Вместо него Тарасов советует подавать рыбу. Например лосося. Он богат омега-3 жирными кислотами, помогает снизить давление, уровень триглицеридов (жиров в крови) и скорость образования артериальных бляшек.

Чипсы. Если вы уже голодны, а за праздничный стол пока не зовут, лучше перекусите несолеными орехами. Они богаты витаминами и фитостеролами, которые снижают всасывание холестерина в кишечнике.

Сливочное масло. В нем очень много насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина. Во время жарки лучше использовать оливковое или рапсовое масло.

Пирожные и торты. Вместо них Дмитрий Тарасов рекомендует подавать на стол фрукты. Те же яблоки, виноград, цитрусовые содержат пектин и на 10% снижают уровень холестерина. Вместо крема для приготовления торта можно использовать растительные сливки — соевые или овсяные.

«Один из ключевых способов снизить уровень холестерина в крови — это питаться здоровой пищей и заниматься физкультурой, однако в новогодние праздники трудно выполнить два этих условия. Поэтому попробуем начать с необычных замен», — обращается к землякам Дмитрий Тарасов.

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