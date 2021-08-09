Глава Челябинска поручила усилить работу по вакцинации горожан

Особое внимание уделят сотрудникам образовательных учреждений и посетителям детских поликлиник

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю Сергею Агееву усилить работу по вакцинации горожан. Особое внимание мэр попросила уделить сотрудникам образовательных учреждений и предприятий, а также посетителям детских поликлиник. Об этом глава города сообщила 9 августа на аппаратном совещании.

«По вакцинации надо активизировать работу. С учетом того, что школы начинают принимать детей к новому учебному году, педагоги вернутся на свои рабочие места. И нужно по всем образовательным учреждениям провести вакцинацию. По детским поликлиникам — с родителями нужно проработать этот вопрос. Был период отпусков, сейчас люди возвращаются обратно, и нужно напомнить жителям о необходимости привиться и об опасности коронавирусной инфекции», — заявила Наталья Котова.

Напомним, в минувшие выходные 1332 жителя Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации.

Вчера, 8 августа, в Челябинскую область прибыло 68 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В ближайшие дни препарат направят во все медицинские учреждения региона.