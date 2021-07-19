Челябинская область получила более 45 тысяч доз «Спутника V»

Вакцину уже развозят по медицинским учреждениям региона

В Челябинскую область продолжается поставка антиковидной вакцины, необходимой для проведения массовой прививочной кампании. В минувшие выходные регион получил 45 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», больше известной под торговой маркой «Спутник V». О приходе крупной партии препарата в понедельник, 19 июля, сообщает Минздрав Челябинской области.

«В Челябинскую область прибыли 45 600 доз вакцины „Гам-КОВИД-Вак“. Они уже отправляются по медицинским учреждениям региона», — замечают в пресс-службе регионального ведомства.

Поставить прививку в будни можно в поликлиниках города. Запись ведется через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры поликлиники и по единому номеру «122».

По выходным можно привиться в ТРК крупных городов. За минувшие выходные в ТРК привились 1522 южноуральца.

Кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.

