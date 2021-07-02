Еще 202 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 2 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч тестов на коронавирус. Медики получили 202 положительных результата. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 66 тысяч 656 человек.

Накануне скончались 11 пациентов: семь человек умерли непосредственно от коронавируса, еще четыре человека — от сопутствующих болезней.

На лечении остаются 2236 человек. С начала пандемии болезнь победили 61 349 пациентов. Накануне выписали 203 человека.

Регион продолжает активно вакцинировать жителей. Накануне в Челябинскую область поступила дополнительная партия вакцины от коронавируса.

Накануне Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации от ковида. А Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области и назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно.

Между тем мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.