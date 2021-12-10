Еще 623 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 10 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 623 положительных результата, среди заболевших есть два школьника. С начала пандемии официально зафиксировано 134 тысячи 965 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 832 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 120 тысяч 657 южноуральцев. На лечении остаются 7 тысяч 560 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 686 южноуральцев.

Между тем Роспотребнадзор назвал основные симптомы при заражении омикроном. Новый штамм коронавируса уже в России, но до Челябинской области пока не дошел.



Центр Гамалеи думает над изменением «Спутника V» под штамм «омикрон». Решение будет принято через две недели.

