Центр Гамалеи думает над изменением «Спутника V» под штамм «омикрон»

Решение будет принято через две недели

В центре Гамалеи проведут тесты по выделению нового штамма коронавируса — «омикрона». Для этого специалистам понадобится две недели, по итогам которых будет принято решение об изменении «Спутника V» («Гам-Ковид-Вак»). Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».



«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение, надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», — цитирует Александра Гинцбурга ТАСС.

Гинцбург также отметил, что из всех действующих сегодня вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектр нейтрализующих вирус антител. Это, по его словам, уже хорошо доказано опытом его применения в России и других странах.

При этом, согласно сообщениям в СМИ, центр «Вектор» не собирается модернизировать синтетическую «ЭпиВакКорону» под новые штаммы коронавируса.

Чем отличаются российские вакцины? Как действует каждая из них? Почему во время первой вакцинации важно получить именно две дозы? На эти и другие вопросы Первому областному информационному агентству ответила главный врач Челябинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Роспотребнадзор назвал основные симптомы при заражении «омикроном». Новый штамм коронавируса уже в России, но до Челябинской области пока не дошел.

